De sirene blijft loeien in Alem: wat doet dat met het ooievaarsnest?

Brabants ‘most wanted man’ Martien R. vecht nu met woorden, héél veel woorden

DEN BOSCH/OSS - Tot zijn arrestatie in 2019 was hij ‘The Most Wanted Man’ van Brabant. Nu zit Martien R. al 3,5 jaar ‘achter de dikke deur’ en krijgt hij vrijdag te horen hoe lang het OM hem nog vast wil houden. Omwille van zijn eigen lot praat hij nu de blaren op zijn tong bij het hof. Of dat helpt, moet nog blijken.