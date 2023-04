Erik van Hoften neemt ontslag als wethouder van Maasdriel

Jaco Geurts weet waar hij in Maasdriel aan begint: ‘De handen gaan zeker uit de mouwen’

KERKDRIEL - Jaco Geurts is een ervaren bestuurder maar was nog nooit burgemeester. Op 1 juni begint hij in Maasdriel, niet de makkelijkste gemeente. Komt dat goed? ,,Ik denk dat ik dit kan, en anderen denken dat ook.”