Hartje zomer, maar Hedel maakt zich nu al op voor oud en nieuw

Rook trekt op in ‘oorlogsge­bied’ Hedel: schade aan camera’s alleen al loopt in de tienduizen­den euro’s

HEDEL - De schade die tijdens de jaarwisseling in Hedel is aangericht, loopt in de tienduizenden euro’s. Dat geldt alleen al voor de beveiligingscamera’s die de gemeente Maasdriel op en rond de Kasteellaan liet plaatsen.