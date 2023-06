In Maasdriel kregen 182 mensen afgelopen maand een WW-uitkering

Koningin Máxima bij Fontys in Den Bosch: ‘Heel Nederland is gebaat bij weerbare en sterke studenten’

DEN BOSCH - Het studentenleven is te vaak een hindernisbaan. En dus moeten scholen, studenten én de rest van de maatschappij aan de bak, schrijft het Trimbos-instituut in een dik, nieuw rapport. Dat werd woensdag in Den Bosch overhandigd aan koningin Máxima en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.