Jubilaris van De Groot in Hedel sliep op de bank om de wacht te houden: ‘De tuinslang was aangesloten’

HEDEL/KERKDRIEL - ,,Vijf, zes miljoen kilometer?” Anton Donker denkt even na over de afstand die hij in een halve eeuw heeft afgelegd achter het stuur van een vrachtwagen. ,,Ja, zoiets moet het wel zijn met de 125.000 kilometers die ik jaarlijks reed.” Zijn werkgever was al die vijftig jaren dezelfde: De Groot Fresh Group in Hedel.