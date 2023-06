Licht bewolkt weer in Maasdriel vanmiddag en vanavond

HRC’14 mag op voor finale tegen oude bekende: ‘We hebben ze thuis wegge­speeld’

Na het verspelen van het kampioenschap in de vijfde klasse B, in een rechtstreeks duel met concurrent RKVSC, stond er voor HRC’14 een flinke klus te wachten. Jezelf herpakken en ervoor zorgen dat de club tóch promoveert is het devies. Tegen De Bocht’80 had HRC’14 het niet makkelijk, maar won het desondanks met 2-0.