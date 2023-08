Maasdriel wil af van versnipperd welzijnswerk: ‘Eén organisatie is voor onze inwoners veel duidelijker’

Het regent harder dan de tent hebben kan

SCHIJNDEL/OSS/TILBURG - Een kacheltje voor de wel erg koude avonden? Of toch dat busje nadendichter om ook de allergrootste plensbui te kunnen overleven? Het is nat, dus verkoopt kampeerwinkel De Wit totaal andere spullen dan tijdens een zonnige zomer. Die mag van het binnenzwembad best nog wel even wegblijven, trouwens.