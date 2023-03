Speelster Tielse club doet aangifte van mishandeling door CDA-raadslid Maasdriel na knokpartij op voetbalveld

We zijn steeds minder gelovig, maar waarom spreekt de Matthäus Passion nog steeds zo aan?

ZALTBOMMEL - De Matthäus Passion is populairder dan ooit. Ook in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel trekt de compositie volgende maand weer volle zalen. Waar komt die liefde toch vandaan? Dirigent Rienk Bakker legt uit.