Stevige buien met een enkele keer onweer in Maasdriel vandaag

Niet één maar twee fastfoodke­tens komen naar Wijchen. McDonald’s en KFC samen in een gebouw

Het vermoeden was er al, maar nu is het zeker. Er komt een McDonald’s aan de rand van nieuwbouwwijk Lambrasse in Wijchen. Maar dat niet alleen, ook Kentucky Fried Chicken strijkt er neer. ,,Zeg maar nee, dan krijg je er twee.”