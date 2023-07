Stevige buien met een enkele keer onweer in Maasdriel vandaag

Mariënwae­rdt krijgt een mountainbi­ke­r­ou­te: ‘Lekker door de Betuwse blubber’

Op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd komt de eerste permanente mountainbikeroute in Rivierenland. Deze komt in zijn geheel op het landgoed te liggen, een van de grootste particuliere landgoederen in Nederland.