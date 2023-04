Tot 5,5 jaar cel voor runnen groot drugslab Velddriel

Kat Teigertje na tien jaar gevonden: ‘Eigenaars konden het haast niet geloven’

Maar liefst tien jaar heeft het geduurd, maar kat Teigertje is weer thuis. Hij werd aangetroffen in Den Bosch en wonder boven wonder konden de eigenaars op de hoogte gesteld worden. ‘Hopelijk geniet hij thuis nog van zijn oude dag.’