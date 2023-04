Tractorbestuurder uit Hedel krijgt taakstraf voor dodelijk ongeluk

Uitgezworven Osse Fiona woont sinds 1996 in New Jersey: ‘Dat houdoe wanne, ja, dat beheers ik nog steeds’

OSS/FANWOOD - Haar leven hangt zo’n beetje van de onverwachte wendingen aan mekaar. Eén daarvan was die rondom rolstoelrugby. Zo leerde Osse Fiona de Louw haar man Angelo Mongiovi kennen. Anno nu is ze nog immer fysiotherapeut in de USA.