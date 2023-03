Truus Peters halve eeuw correspondent voor het BD; ‘Als je overal in en bij zit, dan hoor je wel eens wat’

In beide gevallen is het goed afgelopen. De Franciscusparochie houdt dit jaar tegen het licht wat de vooruitzichten zijn van de overgebleven kerken. De Sint-Martinuskerk in Velddriel is daarbij hoogstwaarschijnlijk een van de twee gebouwen die als kerk in gebruik zullen blijven.

In 1987 schreef Truus Peters, 80 jaar inmiddels, hoe de dorpelingen met toenmalig pastor Ben van Bronkhorst 40 kilometer gingen lopen. Het was de start van Actie Kerkdak, bedoeld om geld in te zamelen voor de restauratie. Acht jaar later verscheen er van haar hand opnieuw een stuk in de krant: met een eucharistieviering vierden de dorpelingen dat de restauratie was voltooid.

Opgelucht

,,Ik ben er blij mee dat onze kerk in functie blijft", vertelt ze opgelucht aan de eettafel, zij aan zij met echtgenoot Willy. De kerk, helemaal aan het andere eind van de Voorstraat, speelt een prominente rol in het dorp, maar ook in hun beider leven. ,,Ik ben gelovig én kerkelijk", zegt ze er zelf over.

Een stukje over de modeshow van de Katholieke Vrouwenorganisatie was dan ook het eerste artikeltje ooit dat ze voor het Brabants Dagblad schreef. Het was 1973 en de KVO haalde Modehuis Verhoeks naar het dorp. De Zaltbommelse modewinkel maakte op die manier veelvuldig reclame in de streek. Uit een van de vele klappers in de kast haalt ze het oorspronkelijke getypte velletje tevoorschijn. Met een paperclip is het stukje uit de krant er aan vastgemaakt. Het knipseltje werd het begin van een forse verzameling. De tafel vol klappers is er maar een deel van.

Willy Peters en Truus de Wild komen allebei van oorsprong overigens niet uit Velddriel. Willy uit ‘Lauwe’, Beneden-Leeuwen dus, en Truus uit Dreumel trouwden in 1965. Ze kwamen in 1973 in Velddriel terecht om er nooit meer weg te gaan. ,,Al heel snel zaten we overal in en bij", vertelt ze over haar inzet voor onder meer De Zonnebloem en ouderenwerk Nooitgedacht. ,,En ja, dan hoor je nog wel eens wat.”

Bij de krant om de hoek

Het Brabants Dagblad was een editie in de Bommelerwaard begonnen en Joop van Steenis was de eerste redacteur die vanuit het kantoortje aan de Markt in Bommel over het gebied schreef. ,,We brachten hem zo vaak stukjes over Velddriel dat Joop op een gegeven moment zei dat we er ook geld voor konden krijgen", weet Willly nog. Hij werkte bij interieurbedrijf Homburg in de Boschstraat, bij de krant om de hoek.

In Kerkdriel leunde het Brabants Dagblad op Jan van Heeswijk, in Velddriel nog niemand. Zo raakten de twee betrokken bij de krant en bij zusterblad De Toren. Allebei, want Willy bracht de kopij naar Bommel en als het laat was zelfs naar de drukkerij in Best. Truus ging jarenlang met de fiets of met de auto op het nieuws af. Ze schreef graag over mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. ,,Of als er weer eens een auto in de sloot lag langs de Wordenseweg.”

Een van de dingen die haar zijn bijgebleven was toen het Brabants Dagblad haar vroeg om een verhaal te schrijven over een priester. ,,Niemand van de redactie was katholiek", lacht ze.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.