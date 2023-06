Vandaag helder weer in Maasdriel

Jeu de Bommel kan zich meten met de mooiste boulesba­nen in Europa

ZALTBOMMEL - Het nieuwe onderkomen van Jeu de Bommel aan de Van Heemstraweg-West is nog maar net open of het tweede landelijke evenement is al naar Zaltbommel gehaald. Zegt dat iets over de kwaliteit van de accommodatie? Jazeker, zegt Jan Paashuis. ,,Zaltbommel kan zich meten met de topbanen in Europa.”