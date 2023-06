Vandaag kans op bewolkte dag in Maasdriel

met video Jongeman valt uit de boom in Linge en moet door brandweer gered worden

Een jonge man is zondagavond door hulpdiensten gered uit de Linge. De jongeman was ter hoogte van de Koppelsedijk in Geldermalsen uit een boom in het water van de Linge gevallen. Het slachtoffer kon niet meer uit de Linge komen waarna 112 werd gebeld rond 21.55 uur.