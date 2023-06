Vandaag lekker weer in Maasdriel

Arbeiders wonen volgens uitzendbu­reau prima in Slijkwell, Maasdriel denkt daar anders over: ‘Gemeente zou eens moeten kijken naar de oude champignon­cel­len’

WELL/KERKDRIEL - De arbeidsmigranten wonen in de Slijkwellsestraat bij Well in prima woonunits. Bovendien werken ze bij agrarische bedrijven in de Bommelerwaard, zoals bij Quik in Hedel. Aan alle eisen is voldaan, geen enkele aanleiding dus om de situatie niet te legaliseren.