Activisten klimmen over het hek op Vliegbasis Volkel, tien aanhoudingen: ‘We hebben nog meer in petto’

Bod van PSV voor Debast nog altijd verwacht: verdediger in de wachtkamer

PSV is nog altijd in de markt voor drie mogelijke transfers. Verwacht wordt dat de Amerikaan Malik Tillman snel aansluit in Eindhoven, aangezien hij zelf ook graag naar PSV wil komen. De Eindhovenaren werken nog een aantal details uit met Bayern München, dat de speler voor een seizoen gaat verhuren met een optie tot koop.