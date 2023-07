Culinair genot vanuit een schaftkeet, geen probleem voor Roger en Sam

Ze staan in een oude schaftkeet op de Loswal in Grave, Roger van den Broeke en Sam de Boer uit Dordrecht. En niet met een broodje kaas en een dampende kop koffie. Hun keet is omgebouwd tot foodtruck Happy Indo, waar ze naar eigen zeggen de meest lekkere Indonesische gerechten maken.