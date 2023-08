Bewolkt en gestage regenval in Maashorst vandaag

Vrouwen­voet­bal­lers van OSS’20 en Margriet gaan samen verder

OSS - Er is een nauwe samenwerking op til in het Osse vrouwenvoetbal. De voetbalclubs OSS’20 en RKSV Margriet gaan samenwerken als het om deze voetbaldiscipline gaat. Met ingang van het komende voetbalseizoen komen de vrouwenvoetballers van beide clubs in een team uit.