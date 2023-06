Bijna zeshonderd scholieren in Maashorst wachten op uitslag eindexamen

Muziek­feest op het Plein in Uden wordt ook feestje voor de horeca, maar niet zoals in Waalwijk

UDEN - Een buslading Nederlandse artiesten, een tjokvolle Markt in Uden en AvroTros die het festijn voor televisie vastlegt. Ziedaar de ingrediënten voor het ‘Muziekfeest op het Plein ‘dat woensdag 14 juni neerstrijkt in Uden. De horeca is er klaar voor maar zoals in Waalwijk dat gaat niet gebeuren.