CDA Maashorst ziet fractievoorzitter afzwaaien: ‘We zijn trots dat we een burgemeester hebben gemaakt’

Column Vakantie­ver­ha­len zijn doorgaans de meest saaie verhalen die mensen elkaar vertellen

Mijn beste vriend reist momenteel met een camper langs de westkust van de Verenigde Staten. Hij is in het gezelschap van zijn dochter en een zoon van dezelfde vrouw, maar dan van een andere vader. Een fraaie reis, die de kinderen tevoren al grotendeels uitstippelden, omdat ze niet in hotels zitten, maar op campings staan. Ik vond het van meet af aan een mooi idee, omdat het familiebanden kan verstevigen.