Culinair evenement bij Molen van Jetten krijgt op nippertje groen licht van rechtbank

indebuurt.nl Op ontdek­kings­tocht in eigen stad: 5 x minder bekende parken in Eindhoven

Een rondje om de Karpendonkse Plas, een wandeling door het Philips de Jonghpark of een picknick in het Henri Dunantpark: waarschijnlijk heb je dit meer dan eens gedaan. Hoog tijd om eens wat nieuwe groene plekken te ontdekken in Eindhoven! Deze vijf verstopte parken en tuinen ken je vast nog niet allemaal.