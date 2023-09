Dorpspicknick in centrum Schaijk krijgt zeker een vervolg

Skaters gaan los op nieuwe betonblok­ken Stadhuis­plein: ‘Kunnen weer twintig jaar mee’

EINDHOVEN - Zes nieuwe betonblokken ‘prijken’ sinds kort op het Stadhuisplein in Eindhoven. Daarmee kunnen de skateboarders in de stad hun geluk niet op. Tijdens de feestelijke opening zaterdagmiddag rolde in hoog tempo de ene na de ander over de obstakels.