Harald Spiertz stopt als pastoor in Schaijk, Jacques Grubben treedt aan: ze wisselen stuivertje

Grubben begint op 1 mei als herder van onder meer Ravenstein, Schaijk en Reek. Op dit moment is Grubben nog pastoor in Nijmegen. Spiertz bewandelt juist de tegenoverstelde weg. Ook hij begint op 1 mei aan zijn nieuwe klus in Nijmegen-Zuid, Heilig Landstichting, Berg en Dal en Malden.

Waarom beide pastoors stuivertje wisselen? ,,Er is geen geen speciale reden voor. Het is puur toeval dat de een naar de locatie gaat van de ander en andersom”, aldus een woordvoerder van het bisdom Den Bosch. ,,We denken dat het voor beide parochies een goede match is. Pastoors krijgen om de zoveel tijd een nieuwe plek. Pastoor Spiertz werkte bijvoorbeeld al ruim veertien jaar in Schaijk. ”

Jacques Grubben, een zestiger die geboren werd in Eindhoven, was voor zijn priesterwijding in 2010 onder meer beleggingsadviseur. Hij werkte voor zijn huidige periode in Nijmegen en omgeving in de parochie van Boxtel.

Spiertz kende geen makkelijke jaren in Schaijk, vooral door de parochiefusie met Ravenstein in 2015 waar een deel van Ravenstein en omgeving niet op zat te wachten. Al gauw kwam er ook een breuk in het nog vrij verse parochiebestuur van de Heilige Johannes de Doper. Ook ontstond er een nog steeds onbesliste strijd om de monumentale Luciakerk in Ravenstein te onttrekken aan de eredienst.

Volledig scherm Harald Spiertz in 2008 bij zijn aantreden alspastoor van de parochie in Schaijk. © Chris van Cromvoirt