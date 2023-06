Het NK schapendrijven in Zeeland: ‘Je moet dierentaal kunnen verstaan’

Mooie, lieve Else (1990-2022) was nooit tevreden met zichzelf; ze koos zelf voor de dood

Else Bergmans (1990-2022) was overal goed in. Dansen, kunstschaatsen, paardrijden, skiën: wat ze leerde kón ze ook. Ze was mooi, sportief en had een goed stel hersens. Maar zelf dacht ze altijd dat ze niet goed genoeg en niet mooi genoeg was, en probeerde ze steeds het perfecte plaatje te creëren. Hoewel Else eigenlijk nooit gelukkig was met zichzelf, kwam haar zelfgekozen dood als een grote schok.