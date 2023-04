‘Het voelt nog altijd alsof we pa tekort hebben gedaan’: je naaste verliezen in coronatijd blijft een litteken

KLIMAATWERK De ultradunne laagjes van SALD geven een batterij extra pit, en maken een chipszak recycle­baar

EINDHOVEN - Een recyclebare chipszak of een batterij die veel langer mee gaat, het is een kwestie van hele dunne laagjes materiaal. Bij SALD in Eindhoven gaan ze voor dun, dunner, dunst.