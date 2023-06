John de Bever en partner Kees gaan het theater in

Boekelse clubs toch nog gecompen­seerd voor hoge energie­prij­zen in 2022

BOEKEL - Boekelse verenigingen en maatschappelijke organisaties die aanvankelijk niet in aanmerking kwamen voor een gemeentelijke compensatie van gestegen energiekosten in 2022, krijgen die compensatie alsnog. De gemeente denkt dat een aantal van hen in financiële problemen dreigt te komen.