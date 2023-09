‘Kapbier’ voor de bouwers aan restaurant Nieuw Schaijk; opening in februari 2024

Na hartopera­tie staat coach van FC De Rakt eindelijk weer op het voetbal­veld: ‘Geluk gehad dat ze er op tijd bij waren’

Voetballers en blessures gaan vrijwel hand in hand. Maar bij FC De Rakt was het juist de trainer die een tijd uit de roulatie was. Eugene Marijnissen miste het einde van vorig seizoen door een openhartoperatie. Nu is hij weer helemaal klaar voor de start van zijn vijfde seizoen als hoofdcoach in Uden.