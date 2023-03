Maashorst gaat op zoek naar nieuwe locaties voor woonwagens, vraag is groot

MAASHORST - De gemeente Maashorst gaat op zoek naar nieuwe standplaatsen en locaties voor mensen die het liefst in een woonwagen willen wonen. Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de vraag naar zo'n plek groot is. Maashorst heeft nu nog twee kampjes, een in Uden en een in Schaijk.

De zoektocht naar deze specifieke woonruimte is onderdeel van het nieuwe woonwagenbeleid dat Maashorst nog dit jaar concreet wil maken. Jarenlang was er bij gemeenten een afbraakbeleid wat betreft woonwagenkampjes en werden die overal opgedoekt en moesten de bewoners naar een ‘normale’ huurwoning verhuizen.

Woonwagen is een recht

Na protesten van deze groep die uiteindelijk bij het Europees Hof terecht kwamen, werd erkend dat leven in een woonwagen een mensenrecht is. Gemeenten en woningcorporaties werden verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te voorzien in standplaatsen en sociale huurwoonwagens.

Maashorst heeft nu nog kleine kampje in Uden en Schaijk. Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan meer standplaatsen. Zo zijn er in Uden twee tot drie mensen die snel een woonwagen zouden willen, voor de langere termijn hebben nog eens twaalf mensen belangstelling getoond. Daarnaast zijn er nog eens elf huurders in een ‘normale woning’ die spijt hebben van hun verhuizing en graag willen terugkeren naar een woonwagen.

Op de wachtlijst

,,We kijken eerst of er ruimte is op de bestaande locaties", zegt wethouder Franko van Lankvelt. Maar gezien de belangstelling houdt hij er rekening mee dat er binnen de gemeente Maashorst gezocht moet worden naar nieuwe locaties voor een of meerdere kampjes. Voor deze groep geldt overigens dat ze net als andere woningzoekenden op een wachtlijst komen.

Begin volgend jaar moet helder zijn hoeveel mensen concreet in Maashorst een woonwagen willen. ,,We gaan er voortvarend mee aan de slag maar bij nieuwe locaties zal het ook afhangen van allerlei planologische procedures die vaak veel tijd kosten", zegt wethouder Van Lankvelt. Het onderzoek naar nieuwe locaties kan volgens hem van start als het nieuwe woonwagenbeleid binnenkort door de gemeenteraad van Maashorst is vastgesteld.