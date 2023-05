Maashorst kiest voor de ‘Udense methode’ van afval ophalen

Philips schikt voor tientallen miljoenen in Chinese corruptie­zaak; onderzoe­ken in Brazilië en Bulgarije lopen nog

EINDHOVEN – Opnieuw een grote schikking bij Philips wegens een vermeend corruptieschandaal. In China zouden ziekenhuismedewerkers zijn omgekocht om meer medische apparatuur te verkopen. Met de beurswaakhond in de VS is een schikking getroffen van omgerekend 57 miljoen euro.