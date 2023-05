Maashorst School in Uden stopt: ‘We kunnen niet helemaal de school zijn die we willen zijn’

UDEN - Van de overheid had de basisschool nog niet dicht gehoeven, maar toch stopt de Maashorst School er deze zomer definitief mee. Een basisschool die het anders deed dan alle anderen. ,,Met pijn in het hart zetten we er een punt achter”, aldus directeur Babbe Fleskens.