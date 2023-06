Maashorst wil sporthallen, dorpshuizen en eigen vastgoed sneller verduurzamen met 391.000 euro extra

Plaats voor zo’n 600 woningen in nieuwe Schellens­kwar­tier Eindhoven: vijf partijen hebben bouwplan­nen bij Vestdijk/Geldropseweg

EINDHOVEN - Vijf plannen voor nieuwbouw zijn er in het zogenaamde Schellenskwartier in Eindhoven, met in totaal zo’n 600 woningen. Maar die kunnen niet zomaar los van elkaar gebouwd worden. Daarom stelt de gemeente Eindhoven eerst algemene regels op voor dit gebied tussen Vestdijk, Geldropseweg, Stratumsedijk en Bleekweg/Dommel.