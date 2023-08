Maashorst zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

Voormalig hoofdkan­toor Philips aan Boschdijk is veranderd in studenten­flat: 'Fijner dan in het centrum’

EINDHOVEN - Razendsnel verandert het voormalige hoofdkantoor van Philips Benelux aan de Boschdijk in Eindhoven in een studentenflat. Elke dag trekken er deze week studenten in hun splinternieuwe kamer. In totaal zijn dat er 456.