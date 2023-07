Maurits van Den Bosch (60) uit Uden nieuwe burgemeester van Bladel

Fikse tegenval­ler voor de clubkas van Achilles Reek na KNVB-be­sluit: ‘Jammer van de afstanden’

Voetballen in het uiterste hoekje van Oost-Brabant en Noord-Limburg én niet tegen clubs om de hoek: het is het lot van Achilles Reek komend seizoen. Spelers, supporters en de penningmeester balen, maar trainer Jordy van Boxtel ziet juist uitdagingen. ,,Al is het jammer van de afstanden.”