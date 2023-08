Nachtvlinders spotten populaire hobby: 359 soorten geteld in Maashorst

Theo (81) geeft al vijftig jaar rijles: ‘Uit een familie zijn zelfs drie generaties bij mij geslaagd’

HEESCH - Veertig jaar zijn eigen rijschool, en zelfs vijftig jaar in het werkveld. En nog heeft Theo van Loosbroek (81) uit Heesch nog altijd uiterst veel plezier in het geven van autorijles. Want dat is tenslotte zijn hobby.