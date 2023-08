Nog volop werk aan de winkel voor Maashorst om herindeling te laten slagen

Beschieten Bossche woning in Opsporing Verzocht; Auto en man met petje roepen vragen op

DEN BOSCH - Wie weet meer over een auto die vrijdagnacht kort na de beschieting van een woning aan De Korenaar in Den Bosch is weggereden? Die vraag komt vanavond aan bod als Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan het incident.