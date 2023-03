‘Och, och, och, op sommige plekken ligt veel rommel!’: Opschoondag in Schaijk

Halfvasten­fees­ten in Zeeland ‘voor de zatheid en de gezellig­heid’

ZEELAND - ‘De kick-off van het festivalseizoen’ luidt de aankondiging op de website van de Halfvastenfeesten. Maar zien bezoekers dat ook zo? Of is het evenement in Zeeland te klein om een festival te noemen en was het vrijdag en zaterdag gewoon een leuk feest?