Oud CSU-kantoor Uden wordt glimmend wooncomplex voor 37 huurders

F-16 van vliegbasis Volkel raakt een vogel en maakt een voorzorgs­lan­ding

VOLKEL - Een defensietoestel van vliegbasis Volkel is donderdag aan het einde van de ochtend in botsing gekomen met een vogel. Uit voorzorg is de F-16 geland op het vliegveld van het Drentse Eelde.