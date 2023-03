Provinciehuis Brabant uur lang op slot na debat, maar ‘nooit onveilig’ voor Rutte en co

FAST houdt hoop op spectacu­lair einde levend; bekerfina­le lonkt na 3-2 winst op Sliedrecht Sport

Het boek was al zo goed als dicht, maar het verhaal van de volleybalsters van ARBO Rotterdam/FAST is nog niet ten einde. Door een wonderbaarlijke wederopstanding tegen Sliedrecht Sport is de eredivisionist uit Gennep en Sint Anthonis nog steeds in de race om de nationale bekerfinale te halen.