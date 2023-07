Rechtbank zat in haar maag met verkoop huis malafide bewindvoerder

Klassiek Engels scoort al ruim dertig jaar bij interieur­win­kel Residencia in De Heuvel

EINDHOVEN - Winkels die al vanaf het begin gevestigd zijn in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven, ze zijn op één hand te tellen en interieurwinkel Residencia is er een van. In 1992 begonnen als De Jong & Ter Veer in de hal van het Muziekgebouw. Sinds kort op een nieuwe locatie.