Slechts tien trekkers vanuit Schaijk richting Den Haag, maar daar geldt nu wel een noodbevel

Uitgezworven Udenaar Martijn van Dooren leeft en werkt vanuit zijn rugzak: ‘Een vaste woonplaats? Heb ik niet’

UDEN/PANAMA - Als puber bouwde Martijn van Dooren op zijn slaapkamer websites. Inmiddels is de oud-Udenaar ceo van een internationaal opererend digitaal marketingbedrijf. Zijn medewerkers zitten verspreid over vijftien verschillende landen. Een vaste woonplaats heeft hij niet. ,,De wereld is mijn speelveld.”