Soepele spagaten en spectaculaire salto’s bij titelstrijd acrogym in Volkel

VOLKEL - In de Wervel in Volkel was het deze zaterdag en zondag een komen en gaan van superlenige meisjes, op blote voeten en in fleurige turnpakjes met glitters. In de sporthal vonden namelijk de districtswedstrijden acrogymnastiek plaats van Brabant, Limburg en Zeeland.

Woordvoerster Ingrid de Krieger van het organiserende Udense V & K: ,,We zijn hartstikke blij met die nieuwe sporthal Germenzeel die een fantastische vloer heeft. Maar voor wedstrijden moeten we uitwijken naar Volkel, omdat onze sporthal geen tribune heeft.”

En dat laatste blijkt geen overbodige luxe, omdat honderden supporters de 175 teams met twee of drie deelnemers komen aanmoedigen.

‘Torentjes’ bouwen meest spectaculair

Die teams moeten in een dans van een kleine drie minuten laten zien hoe goed ze zijn op het gebied van balans en tempo. De acrogymnasten laten synchroon onderdelen zien zoals handstand, spagaat en salto’s. Maar het meest spectaculair zijn de ‘torentjes’ waarbij de deelnemers op elkaar klimmen en door elkaar worden gelanceerd, om vervolgens weer te worden opgevangen.

De Krieger: ,,Dat is het speciale aan acrogym: je beoefent deze sport niet alleen, maar altijd met anderen. Het is eigenlijk de ultieme teamsport, want je bent helemaal op elkaar aangewezen. Je werkt altijd met één of twee ‘onderpartners’, die onderin het ‘torentje’ staan en een bovenpartner, de gymnast die door de anderen in de lucht gegooid wordt en bovenin komt. Als de teams zich presenteren kun je aan hun uiterlijk al zien wie onder- en bovenpartner is: de kleine, lichte atleten zijn de bovenpartners.”

Alles moet kloppen

Nadat de teams zich gezamenlijk aan de tienkoppige jury hebben gepresenteerd, betreden de ploegen één voor één de verende vloer van 12 bij 12 meter voor hun oefening. Alles moet kloppen: de muziek moet passen bij de outfits, de onderdelen moeten synchroon worden uitgevoerd en de jury kijkt of de oefening artistiek en technisch goed wordt uitgevoerd.

Uiteraard wordt ook naar de moeilijkheidsgraad gekeken. Niets wordt aan het toeval overgelaten; turnpakjes worden zelfs aan het lichaam vastgelijmd zodat ze goed blijven zitten.

Volledig scherm Saar Roeffen en Fenna de Kleijn van TurnOss in actie tijdens districtswedstrijden acrogymnastiek. © Thomas Segers/Van Assendelft

‘Je doet het echt samen’

Floor de Krieger en Nina Hol zijn met hun 13 jaar al ervaren acrogymmers. Floor: ,,Zodra ik oud genoeg was om op acrogym te mogen, ben ik erbij gegaan. Ik was toen 7 jaar. Ik heb ook nog geturnd maar ik vind dit toch leuker.” Nina beaamt dat: ,,Acrogym is heel gezellig. Je traint altijd met je team en doet het echt samen. Wij voeren twee dansen uit: een balansdans en een tempodans. Tempodans vind ik persoonlijk het allerleukste.”

Floor en Nina zijn op dit moment allebei bovenpartners en dat vinden ze de mooiste rol. Floor: ,,Ik vind de salto’s echt geweldig. Dan word ik in de lucht gegooid en door de andere twee meisjes weer opgevangen. Als dat goed lukt, geeft het me een fantastisch gevoel.”

Drie keer drie uur per week trainen

Acrogym is een sport die veel tijd kost. Beide dames trainen drie keer drie uur per week, maar vinden dat geen enkel probleem. Nina: ,,We doen nu zo’n vijf jaar mee aan wedstrijden en het gaat heel erg goed. We mogen vaak aan het Nederlands kampioenschap meedoen en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Volgend weekend gaan we zelfs helemaal naar Groningen voor een wedstrijd.”

Een hele reis voor twee keer drie minuten. Geen probleem, vinden hun moeders Ingrid de Krieger en Kim Hol. Ze maken er gewoon ‘een weekendje weg’ van.