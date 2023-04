Spullen niet verkocht op vrijmarkt? Dan hup de zeecontainer in! ‘Schandalig dat mensen er misbruik van maken’

Jumbo neemt zes vestigin­gen van Jan Linders over

VEGHEL - Supermarktbedrijf Jumbo neemt zes winkels over van Jan Linders. Deze Limburgse supermarktketen besloot eind vorig jaar verder te gaan als franchisenemer van Albert Heijn. Het betreft de Jan Linders-vestigingen in Mill, het Gelderse Lent en die in Bunde, Gennep, Horst en Valkenburg in Limburg.