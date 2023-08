Oude Jozef­school Uden ontmoet de man met de hamer, nieuw IKC West moet in 2024 staan

UDEN - Niks bouwvakvakantie voor de slopers van Gorris & Zn. uit Doornenburg. In een straf tempo gooien ze de oude St. Jozefschool aan de St. Annastraat in Uden tegen de vlakte. Op die plek moet over een jaar het splinternieuwe IKC West staan.