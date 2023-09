Ook politie houdt serieus rekening met aanslag op verkeerde adres in Eindhoven: jong gezin bleef ongedeerd

EINDHOVEN - Vader, moeder en hun twee jonge kinderen bleven ongedeerd toen in de nacht van maandag op dinsdag een of meerdere schutters hun woning onder vuur namen in de Achelstraat in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord. De reden voor de aanslag is voor de buitenwacht nog volledig onduidelijk. De politie houdt serieus rekening met een vergissing.