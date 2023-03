‘Strijdbijl’ rond Willevenstraat Schaijk lijkt opnieuw opgegraven: ‘Onbehoorlijk bestuur’

Minister proeft van het succes van het Dorpshuis Zeeland: ‘Het voelt als een woonkamer’

ZEELAND - Wat is het geheim achter het grote succes van het Dorpshuis Zeeland? Een CDA-minister en Tweede Kamerlid kwamen maandag poolshoogte nemen, in de hoop daarmee andere verenigingen in Nederland vooruit te kunnen helpen.