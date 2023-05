Twee jaar cel voor drugslab Peelweg Odiliapeel

De Zwaluw vergooit 2-0 voorsprong tegen SVS na rode kaart Raap

Voor De Zwaluw was er helemaal niets aan de hand tegen SVS zondagmiddag. Totdat verdediger Sam Raap rood kreeg na een uur. De periodekampioen in de vijfde klasse D verspeelde in de laatste zes minuten een 2-0 voorsprong: 2-2.