Udense gedupeerden van malafide bewindvoerder spreken in Tweede Kamer: ‘Voor ons is het te laat, maar misschien kunnen we waarschuwen’

Het ’Slava Ukraini’ klinkt dit jaar niet op Bossche Parade voor Oekraïners, wat dan wel?

DEN BOSCH - Een Welcome Ukraine-festival op de Bossche Parade om de ellende van de oorlog in Oekraïne even van je af te schudden. Het was in 2022 een groot succes, maar dit jaar komt het er niet van. Wat dan wel?