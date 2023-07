Udense leraar is trots op oud-leerling Rob Jetten: ‘Robje blonk in alle vakken uit’

Uitgezworven Ossenaar David de Graaf is biotech-ondernemer in Boston: ‘Erg wennen aan dat Amerikaan­se beleefd­heids­vraag­je’

OSS - Hij groeide op in Oss, nadat zijn vader als chemicus bij Organon kwam te werken. Ná zijn studie biologie en dóór zijn promotie in de genetica belandde David de Graaf in Amerika. Met vrouw en dochters leeft hij heerlijk in Boston.