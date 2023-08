Doede uit Uden wint wéér goud met z’n cartoons, dit keer met ‘kotsende voetballer­tjes’

UDEN/KNOKKE-HEIST – Hij won ’m in 2020, werd in 2021 weer genomineerd en nu, in 2023, prijkt de prijs wéér op zijn schouw. Doede Okkema uit Uden werd eerste in de prestigieuze Belgische cartoonwedstrijd Gouden Hoed, onlangs uitgereikt in Knokke.